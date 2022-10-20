İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2022 Cuma / 26 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6097
  • EURO
    18,2797
  • ALTIN
    974.027
  • BIST100
    3900.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo: Yakında yine birlikte olacağız
Spor

Cristiano Ronaldo: Yakında yine birlikte olacağız

Tottenham maçında maç bitmeden stadı terk eden ve Chelsea maçının kadrosuna alınmayan Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

20 Ekim 2022 Perşembe 23:42 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo: Yakında yine birlikte olacağız
ABONE OL

Tottenham maçında oyuna alınmamasını maç bitmeden stadı terk ederek protesto eden Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu.

Portekizli süperstar kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gençlere her zaman örnek bir sporcu olduğunu ancak bazen bunun mümkün olmadığını belirterek pes etmeden çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

İşte Ronaldo'nun açıklamaları:

Kariyerim boyunca her zaman yaptığım gibi meslektaşlarıma, düşmanlarıma ve hocalarıma karşı saygılı yaşadım ve oynamaya çalışıyorum. Bu hiç değişmedi, ben değişmedim. Son 20 yıldır elit düzeyde futbol oynarken aynı kişi, aynı profesyonelim. Saygı her zaman karar verme sürecimde etkili rol oynadı. Çok gençken başladım, şimdi en tecrübeli oyuncu olarak örnek gösteriliyorum. Bunu çok önemsedim. Maalesef bu her zaman mümkün olmuyor ve bazen o anın sıcaklığı içimizdeki duyguları alıyor. Şu anda Carrington'da sıkı çalışmaya devam ediyorum. Takım arkadaşlarımı destekliyorum ve her zaman her maça hazır olmak zorunda hissetmeye devam ediyorum. Baskıya teslim olmak hiç bir zaman mümkün olmadı. Burası Manchester United ve birlik olarak ayakta durmalıyız. Yakında yine birlikte olacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.