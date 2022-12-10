Cristiano Ronaldo yine kulübede

Katar 2022'de üçüncü çeyrek final maçında Portekiz ile Fas karşılaştı.
Portekiz, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile karşı karşıya gelirken Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başladı.
İSVİÇRE MAÇINDA YEDEK KALMIŞTI
Son 16 turu maçına yedek başlayan Cristiano Ronaldo, İsviçre maçına 73. dakikada dahil olmuştu.
KAZANAN YARI FİNALE YÜKSELECEK
Kazanan taraf yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle final için mücadele edecek.
İLK 11'LER:
FAS: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiatallah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En Nesyri.
PORTEKİZ: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, Otavio, Fernandes, Bernardo, Felix, Gonçalo Ramos.