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Spor

Cristiano Ronaldo'dan inanılmaz başarı! Rekorları alt üs etti

Portekiz Milli Takımı'yla Cristiano Ronaldo, Fransa ile oynanan Euro 2020 grup maçında penaltıdan iki gol daha kaydetti. Böylece Ronaldo, Portekiz adına 109. golünü attı ve A Milli Takımlar düzeyinde en çok gol atan oyuncu olan Ali Daei'yi yakaladı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 23:46
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Cristiano Ronaldo, Fransa ile oynanan Euro 2020 grup maçında penaltıdan iki gol daha kaydetti ve toplamda turnuvada 5 gole ulaştı. Ronaldo böylece Portekiz A Milli Takımı adına 109. golünü attı ve müthiş bir rekora ortak oldu.

ALİ DAEİ 109 GOL, RONALDO 109 GOL

A Milli Takımlar düzeyinde en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak olmak için mücadele eden Cristiano Ronaldo, bu unvana da ulaştı. Daha önce İranlı Ali Daei 109 golle bu rekora sahip olmuştu. Portekiz A Milli Takımı adına 109 gol atan Ronaldo, bir gol daha atarsa rekorun tek sahibi olacak

20 GOLE ULAŞTI

Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda toplamda 21 gole ulaştı ve Miroslav Klose'yi geçti. Ronaldo, 14 golü Avrupa Şampiyonası'nda 7 golü ise Dünya Kupası'nda kaydetti

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