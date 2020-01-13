İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8647
  • EURO
    6,5222
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    120805
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a geçmiş olsun mesajı
Spor

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a geçmiş olsun mesajı

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı.

13.01.2020  10:39 - Güncelleme: 13.01.2020  10:39

Maç sonrası Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih'te burkulma var. Sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral'ın maçın ardından koltuk değneği ve mini ambulans yardımıyla Olimpiyat Stadı'ndan takım otobüsüne taşındığı görüldü.

RONALDO: GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM

Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Milli yıldızın sakatlandığı andan itibaren başından ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Sultan elini sıkmadı
Yeni Sultan elini sıkmadı

Yeni Sultan elini sıkmadı

Skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu
Skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu

Skandal paylaşım! İstanbul Havalimanı'nı karalamak isterken rezil oldu

Fark edince anında sildiler
Fark edince anında sildiler

Fark edince anında sildiler

Rusya resmen duyurdu: Bugün imzalanabilir
Rusya resmen duyurdu: Bugün imzalanabilir

Rusya resmen duyurdu: Bugün imzalanabilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.