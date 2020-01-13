13.01.2020 10:39 - Güncelleme: 13.01.2020 10:39

Maç sonrası Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih'te burkulma var. Sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral'ın maçın ardından koltuk değneği ve mini ambulans yardımıyla Olimpiyat Stadı'ndan takım otobüsüne taşındığı görüldü.

RONALDO: GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM

Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Milli yıldızın sakatlandığı andan itibaren başından ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı.