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Spor

Cristiano Ronaldo'dan PSG'ye yeşil ışık

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, PSG'ye transferi hakkında gelen soru üzerine açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2022 Perşembe 23:30 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'dan PSG'ye yeşil ışık
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Fransız basınına bir röportaj verdi. Ronaldo, PSG'ye transferi için gelen soruya yeşil ışık yaktı.

"Seni ne zaman Paris'te göreceğiz?" şeklinde soru yöneltilen 37 yaşındaki futbolcu, "Kapının açık olduğunu biliyorum. Kulüp, stadyumu sadece Paris bölgesinden Portekizlilerle doldurabilir. Kendimi Parc des Princes'te elli bin Portekizli'nin önünde görebiliyorum. Bu harika olur." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester United'da 16 maça çıkan Ronaldo, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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