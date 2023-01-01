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  • Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr transferinde dikkat çeken ayrıntı! Meğer neler olmuş...
Spor

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr transferinde dikkat çeken ayrıntı! Meğer neler olmuş...

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile sözleşme imzalamıştı. Fakat transferden önce dikkat çeken bir ayrıntı ortay çıktı. İşte detaylar...

Marca1 Ocak 2023 Pazar 23:33 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr transferinde dikkat çeken ayrıntı! Meğer neler olmuş...
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Futbol dünyası Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'yu konuşurken İspanyol basınında ilginç bir haber gündeme geldi.

2022 Dünya Kupası esnasında Manchester United ile bağları koparan Ronaldo, turnuvayı kulüpsüz olarak tamamladı. Ancak Al Nassr ilk andan itibaren Ronaldo transferiyle ilgilendi.

aklaşık 40 gün süren temasların ardından Ronaldo yıllık 200 milyon dolar kazanacağı bir sözleşme imzaladı ve 2.5 yıllığına Al Nassr'a imza attı.

RONALDO HANGİ KULÜPTEN HABER BEKLEDİ?

Marca gazetesinin haberine göre Portekizli yıldız anlaşma tamamlanana kadar Real Madrid'den telefon bekledi. Ancak İspanyol devinin Ronaldo'yla ilgilenmemesi nedeniyle bu hamle gerçekleşmedi. Real Madrid'den sinyal alamayan Ronaldo, önündeki tek teklifi değerlendirdi ve Suudi Arabistan ekibine katıldı.

Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın ardından kulüpten izin alarak Real Madrid'in tesislerinde antrenman yapmıştı. Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr da babasının Manchester United'dan ayrılmasından sonra Real Madrid altyapısına transfer olmuştu.

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