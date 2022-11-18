Cristiano Ronaldo'nun eleştirilerine, Wayne Rooney'den cevap gecikmedi

İngiliz futbol adamı, "Ronaldo harika bir oyuncu. Daha önce de söylediğim gibi Messi ile birlikte tarihin en iyilerinden." dedi.

Ronaldo'nun yaptığı "Rooney'den daha iyi görünüyorum ve hala üst düzey futbolda oynuyorum" sözlerine de cevap veren Rooney, "Benim söylediklerim bir eleştiri değildi. Söylediğim şey yıllar herkes için geçiyor. Cristiano bununla başa çıkmakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Ronaldo küresel çapta bir röportaj verdi ancak yorumlarından bazıları garipti" diyen Rooney, son olarak, "Manchester United'ın, bu açıklamalar karşısında harekete geçeceğine ve yapmaları gerekeni yapacağıma eminim" sözlerini sarf etti.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

Kendisini eleştiren Rooney'i kıskançlıkla suçlayan Ronaldo, eski takım arkadaşı için yaptığı açıklamada, "Rooney'in beni neden bu kadar eleştirdiğini bilmiyorum. O emekli oldu ben ise hala üst seviyede futbol oynuyorum. Ayrıca fiziksel olarak ondan daha iyi görünüyorum." demişti.