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Spor

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Süper Kupa'ya veda etti

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası'nın yarı finalinde Al-Ittihad'a 3-1 mağlup oldu.

26 Ocak 2023 Perşembe 23:53 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Süper Kupa'ya veda etti
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Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al-Ittihad ile Al-Nassr karşı karşıya geldi. Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al-Ittihad 3-1'lik skorla kazandı.

Al-Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Romarinho, 43. dakikada Abderrazak Hamdallah ve 90+4. dakikada Muhannad Shanqeeti kaydetti.

Al-Nassr'ın tek golünü ise 67. dakikada Luiz Gustavo'nun asistinde Anderson Talisca kaydetti.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile ikinci maçına da ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Finale yükselen Al-Ittihad'ın rakibi Anthony Nwakaeme'nin formasını giydiği Al-Feiha oldu.

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