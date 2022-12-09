Cristiano Ronaldo'nun milli takımı tehdit ettiğine yönelik haberler yalanlandı

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in 2022 Dünya Kupası son 16 turunda oynadığı İsviçre maçına yedek kulübesinde başlamış ve bu konu hakkında birçok iddia ortaya çıkmıştı.

Record gazetesi haberinde, Ronaldo'nun yedek kalma kararından sonra takım kampını terk etmekle tehdit ettiği, daha sonra kalmaya karar verdiğini yazmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Ronaldo'nun teknik direktör Fernando Santos ile görüşmesinde böyle bir tehditte bulunmadığı ve konunun asılsız olduğu belirtildi.

Ronaldo, Portekiz'in 6-1 kazandığı İsviçre maçına yedek kulübesinde başlamış ve mücadelenin son bölümlerinde oyuna girip 18 dakika sahada kalmıştı.

Ronaldo şu ana kadar turnuvada 4 maçta 1 gole imza attı.