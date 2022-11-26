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Spor

Cristiano Ronaldo'nun yerine Cody Gakpo

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Cristiano Ronaldo ile yolların ayrılmasının ardından Cody Gakpo'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'nun yerine Cody Gakpo
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Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United, hücum hattındaki boşluğu doldurmak için çalışmalara başladı.

Hollanda basının haberine göre; Manchester ekibi, PSV Eindhoven'da forma giyen Cody Gakpo'yu takıma katmanın planlarını yapıyor. Dünya Kupası'nda şu ana kadar çıktığı 2 maçta 2 gol atmayı başaran Gakpo, sezon başında da Manchester United'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Haberde; Gakpo, teknik direktör Erik ten Hag'ın listesinin ilk sırasında yer alsa da İngiliz ekibi Milan'da forma giyen Portekizli yıldız Rafael Leao için de nabız yoklayacağı bildirildi.

PSV Eindhoven formasıyla bu sezon 24 maça çıkan 23 yaşındaki Cody Gakpo, 13 gol 17 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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