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Spor

Cristiano Ronaldo'ya 2 maç men cezası

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton maçı sonrası fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırması nedeniyle Cristiano Ronaldo'ya 2 maç ceza verildi.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo'ya 2 maç men cezası
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Cristiano Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak, Ronaldo'nun 9 Nisan 2022 tarihinde oynanan Everton-Manchester United müsabakasının ardından yaptığı uygunsuz davranış gösterildi. Portekizli futbolcuya ayrıca 50 bin sterlin de para cezası verildi.

Manchester United ile yollarını ayıran 37 yaşındaki golcü oyuncu, cezasını, gideceği kulübün ulusal ligindeki karşılaşmalarda çekecek.

Ronaldo, Everton'a 1-0 yenildikleri mücadele sonrası tünelden geçerken fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırmış, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından da özür dilemişti.

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