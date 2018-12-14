Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası... Portekizli futbolcu, Real Madrid'de oynadığı dönemde işlediği 4 farklı mali suçtan dolayı 14 Ocak 2019 Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak ve uygulamaya geçmeyecek şekilde 2 yıllık hapis cezası alacak.
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'ya hapis şoku!
Portekizli futbolcu Real Madrid'de oynadığı dönemden 14.7 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 Ocak 2019 Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak ve mahkemede dolandırıcılıktan suçundan 2 yıl hapis cezası alacak.
Real Madrid'de oynadığı döneminde 4 mali suç işleyen Cristiano Ronaldo bu yüzden dolayı yargılanacak ve uygulamaya geçmeyecek şekilde 2 yıllık hapis cezası alacak.
(AS)
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