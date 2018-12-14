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Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası... Portekizli futbolcu, Real Madrid'de oynadığı dönemde işlediği 4 farklı mali suçtan dolayı 14 Ocak 2019 Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak ve uygulamaya geçmeyecek şekilde 2 yıllık hapis cezası alacak.

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Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'ya hapis şoku!

Portekizli futbolcu Real Madrid'de oynadığı dönemden 14.7 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 Ocak 2019 Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak ve mahkemede dolandırıcılıktan suçundan 2 yıl hapis cezası alacak.

Real Madrid'de oynadığı döneminde 4 mali suç işleyen Cristiano Ronaldo bu yüzden dolayı yargılanacak ve uygulamaya geçmeyecek şekilde 2 yıllık hapis cezası alacak.


(AS)

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