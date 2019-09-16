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Cristiano Ronaldo'yu ağlatan soru

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, verdiği bir röportaj esnasında babasıyla ilgili gelen soru üzerine duygusal anlar yaşadı. Tecrübeli isim, 'O aldığım ödülleri hiç göremedi' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 14 yıl önce hayatını kaybeden babasıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı. 
 
34 yaşındaki Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportaj esnasında; eski bir asker olan, son dönemde alkol bağımlısı haline gelen ve karaciğer yetmezliğinden 52 yaşında hayatını kaybeden babası Jose Dinis Aveiro'ya ait bir videoyu izleyince duygusal anlar yaşadı.
 
Jose Dinis Aveiro'nun, 2001 Avrupa Turnuvası'nda Portekiz'de kupayı kaldıran oğlu hakkında konuşmasını içeren videoyu izleyen Ronaldo, "Bu videoyu hiç izlememiştim. İnanılmaz" diyerek ağladı.
 
 
"Bence bu komik bir söyleşi olurdu ama ağlamayı beklemiyordum. Fakat bu görüntüleri hiç görmemiştim. Nereden buldunuz bilmiyorum. Bunları aileme göstermeliyim" diyen Ronaldo, "Babamı yüzde yüz tanımıyorum. Alkolik biriydi. Onunla hiç normal bir insan gibi konuşmadım. Zordu" ifadesini kullandı.
 
Babası öldüğünde 20 yaşında olan Ronaldo, söyleşide, babasının kendisinin hayatındaki pek çok önemli anı kaçırdığını söyledi. 
 
"Bir numara oldum ve o hiçbir şey göremedi. Benim ödüller aldığımı ve geldiğim yeri göremedi" diyen Ronaldo, "Ailem, annem, kardeşlerim ve hatta büyük oğlum hepsini görüyor ama o hiçbir şey göremiyor. Çok genç öldü" ifadesini kullandı. 

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