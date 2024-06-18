A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya skor perdesi muhteşem bir golle açıldı.

25. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Gürcistan savunmasından seken topa gelişine muhteşem vuran Mert Müldür, Ay Yıldızlı ekibimizi öne geçirdi.

Karşılaşma 1-1 devam ederken sahneye çıkan Arda, Mert gibi muhteşem bir golle Gürcistan ağlarını sarstı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak mesafeden muhteşem bir vuruşa imza atan A Milli Takımımızın altın çocuğu, inanılmaz bir golle Ay Yıldızlı ekibimizi öne geçirdi.

Gürcistan filelerini havalandıran Arda Güler, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu oldu (19 yaş 114 gün).

Arda Güler (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.