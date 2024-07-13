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Spor

Crisytal Dangerfield Melikgazi Kayseri'de

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Crisytal Dangerfield'i kadrosuna kattı.

IHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Crisytal Dangerfield Melikgazi Kayseri'de
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol üçüncü yabancı transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için transferlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Melikgazi Kayseri Basketbol, Christelle Diallo ve Aerial Powers'im ardından üçüncü yabancı oyuncu olarak Crisytal Dangerfield'i renklerine bağladı. Guard pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki Amerikalı oyuncu ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi Crisytal Dangerfield, Gonca Karataş, Doğa Adıcan, Christelle Diallo, Aerial Powers, Meltem Avcı ve Kübra Erat'ı kadrosuna kattı.

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
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