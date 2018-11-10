Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ç.Rizespor: 1 Başakşehir: 2

Süper Lig'in 12.hafta maçında lider Başakşehir, Ç.Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de son 3 haftada 9 puan toplayan Başakşehir, Ç.Rizespor deplasmanında üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Dişli rakibini 2-1 yenen ve puanını 27'ye çıkaran Başakşehir, bu galibiyetle Göztepe maçı öncesi rahat bir nefes alırken Abdullah Avcı ve öğrencileri rakipleri olan Galatasaray ile Beşiktaş'ı beklemeye başladı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başlayan Başakşehir, 52.dakikada Da Costa'nın golüyle 1-0 öne geçerken, 62.dakikada Bajic'in boş kaleye attığı gol farkı 2'ye çıkardı. 79.dakikada Vedat Muriqi'in sayısı Rizespor'u umutlandırsa da kalan dakikalarda konuk ekip skoru tutmayı başardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı - Tarihte bugün 10 Kasım 1938

Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı - Tarihte bugün 10 Kasım 1938

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA