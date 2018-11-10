Ç.Rizespor: 1 Başakşehir: 2

Süper Lig'de son 3 haftada 9 puan toplayan Başakşehir, Ç.Rizespor deplasmanında üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Dişli rakibini 2-1 yenen ve puanını 27'ye çıkaran Başakşehir, bu galibiyetle Göztepe maçı öncesi rahat bir nefes alırken Abdullah Avcı ve öğrencileri rakipleri olan Galatasaray ile Beşiktaş'ı beklemeye başladı.



İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başlayan Başakşehir, 52.dakikada Da Costa'nın golüyle 1-0 öne geçerken, 62.dakikada Bajic'in boş kaleye attığı gol farkı 2'ye çıkardı. 79.dakikada Vedat Muriqi'in sayısı Rizespor'u umutlandırsa da kalan dakikalarda konuk ekip skoru tutmayı başardı.