Ç.Rizespor: 1 Başakşehir: 2
Süper Lig'in 12.hafta maçında lider Başakşehir, Ç.Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi.
Süper Lig'de son 3 haftada 9 puan toplayan Başakşehir, Ç.Rizespor deplasmanında üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Dişli rakibini 2-1 yenen ve puanını 27'ye çıkaran Başakşehir, bu galibiyetle Göztepe maçı öncesi rahat bir nefes alırken Abdullah Avcı ve öğrencileri rakipleri olan Galatasaray ile Beşiktaş'ı beklemeye başladı.
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başlayan Başakşehir, 52.dakikada Da Costa'nın golüyle 1-0 öne geçerken, 62.dakikada Bajic'in boş kaleye attığı gol farkı 2'ye çıkardı. 79.dakikada Vedat Muriqi'in sayısı Rizespor'u umutlandırsa da kalan dakikalarda konuk ekip skoru tutmayı başardı.
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