Ç.Rizespor Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de çıkış arayan Çaykur Rizespor'da ayrılık... Karadeniz ekibi, karşılıklı olarak anlaşarak Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Çaykur Rizespor kulübü profesyonel futbol takımına 2015-2016 sezonunda transfer edilen Dhurgham Ismael ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı, Dhurgham Ismael’e teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."