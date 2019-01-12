Ç.Rizespor'da rota Ahmet Çalık
DİNAMO Kievden Moroziuk, Nantes’tan Nakoulma’yı renklerine katan Çaykur Rizespor, Galatasaray’dan Ahmet Çalık’ı kiralamak için girişimde bulundu.
- StarSpor
DİNAMO Kievden Moroziuk, Nantes’tan Nakoulma’yı renklerine katan Çaykur Rizespor, Galatasaray’dan Ahmet Çalık’ı kiralamak için girişimde bulundu. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, “Bu konuda kararı teknik diröktürümüz Fatih Terim verecek” demesi üzerine Karadeniz temsilcisi beklemeye geçti. Bu arada Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Denizlispor’u 2-1 mağlup etti.
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