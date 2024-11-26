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Spor

Ç.Rizespor'dan transfer açıklaması: Gündemimizde değiller

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ve boşta olan Ezgjan Alioski için transfer açıklaması geldi.

26 Kasım 2024 Salı 18:51 - Güncelleme:
Ç.Rizespor'dan transfer açıklaması: Gündemimizde değiller
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Trendyol Süper Lig takımı Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ve boşta olan Ezgjan Alioski ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

TAYYİP TALHA SANUÇ VE EZGJAN ALIOSKI AÇIKLAMASI

Tayyip Talha Sanuç ve Ezgjan Alioski iddiası için Hasan Yavuz Bakır, "Ezgjan Alioski gündemimizde değil. Alioski için transfer girişiminde bulunmadık. Alioski menajerler tarafından da önerilmedi. Şu anda devre arası için sol bek transferi yapmayacağız.

Ocak ayında stoper takviyemiz olacak. Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u sezon öncesinde kadromuza katmak istedik. Tayyip Talha transferinde önemli bir aşama katettik ancak Beşiktaş Kulübü'nün planlaması noktasında oyuncu devam kararı oldu ve bu transfer gerçekleşmedi" diye konuştu.

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