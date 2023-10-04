Croci Torti: Beşiktaş maç içinde değişik taktikler uyguluyor

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti, Beşiktaş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Torti, "Beraberlikle başladık. Bu pozitif gidişatı devam ettirmek istiyoruz. İyi bir rakibimiz var. İyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Cesaretle oynayacaklarını aktaran Torti, "Yarınki maçın kariyerimdeki önemli maçlardan biri olduğunu kabul ediyorum. Bu şahsi bir durum benim için. Güzel bir duygu. 1 ya da 3 puan için sahaya çıkacağız. Cesaretle oynayacağız. Benim açımdan da güzel bir maç olacağını düşünüyorum ve takımıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın çok iyi oyuncularının olduğunu belirten Torti, "Beşiktaş maç içinde değişik taktikler uygulayan, sık sık taktik değiştirebilen bir takım. Aboubakar gibi çok iyi oyuncuları var. Bunun için de zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Bu, altıncı maçımız olacak. Birçok maçta rotasyon uyguladık. Zihinsel olarak maça hazırız. Oynattığımız ve oynatamadığımız oyuncularla hazır olduğumuzu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Gruptan çıkma şanslarını değerlendiren Torti, "Biz maç maç ilerlemeyi düşünüyoruz. Zor bir gruptayız. Beşiktaş ve Club Brugge gibi zor takımlar var. Önümüzde bir 90 dakika var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Grupta bütçe olarak çok zengin bir durumda olmamamıza rağmen birçok şeyi başarabilecek kapasitede bir takımım olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki maçta en iyi sonucu almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İsviçreli futbolcu Renato Steffen ise büyük bir kalabalık önünde oynayacaklarını söyleyerek, "Arkadaşlarıma konuşarak yardım edebilirim. Tecrübeli olmasalar bile herkesin bireysel sorumluluğu var. İsviçre'dekinden daha fazla seyirci olacak. Herkesin bu akşamdan hazır olmasını bekliyorum. En iyi futbolculara karşı oynamaktan zevk duyuyorum." diye konuştu.

Lugano hazırlıklarını tamamladı

İsviçre ekibi maç öncesi son antrenmanını Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirdi.

İdmana koşuyla başlayan Luganolu futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından basına açık bölümün sonunda pas ve top kapma çalışmaları yaptı.