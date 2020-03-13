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Spor

C.Ronaldo'dan flaş koronavirüs açıklaması!

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.

13 Mart 2020 Cuma 21:15 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 21:17
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Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum." şeklinde başladı.

Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.

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