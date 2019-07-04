Cruse, Fener’de gol kralı olur Cruse

UZUN süre sonra golcü transferinde nokta atışı yapan Fenerbahçe’nin Max Cruse hamlesine övgü yağıyor. Werder Bremen’in Hollandalı futbolcusu Davy Klaassen,eski takım arkadaşı için “En iyi kararı verip İstabul’a gitti. Burada da kalsa mutlu olurdu ama Fenerbahçe onun için her anlamda doğru tercih. Büyük işler yapacak” dedi.

Klaassen, “Cruse gol yollarında etkili biri. Özellikle kanatlardan yapılacak ortalarda rakip savunmanın kâbusu olur. Bir de orta sahadan atılacak toplarla buluştuğu anlarda fileleri havalandırmak için sorun yaşamaz” açıklamasında bulundu. Hollandalı yıldız, “Cruse uyum sorunu yaşamaz. Çok profesyonel biridir” diye konuştu.

Cruse’un ayrılmasından sonra Bremen’de kaptanlığa kimin geleceği merak konusu olurken Klaassen,“Mutlaka içimizden biri, o sorumluluğu alacak” dedi. Bremen’de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Cruse için Klaassen “Onu özleyeceğim” dedi. 3 yıllık imza atan Cruse, yıllık 2.5 milyon euro alacak.