Cruzeiro'da hedef Filipe Luis

Flamengo'nun yollarını ayırdığı teknik direktör Filipe Luis'e bir başka Brezilya temsilcisi Cruzeiro talip oldu.

Globo'da yer alan habere göre, Tite ile yollarını ayıran Cruzeiro, teknik direktörlük koltuğunu Filipe Luis'e emanet etmek istiyor.

Cruzeiro, 40 yaşındaki Filipe Luis'i A planı olarak görüyor ancak listedeki tek aday genç teknik adam değil. Flamengo'nun Filipe Luis ile yeni sözleşme görüşmelerinde sorun yaşadığını bilen Cruzeiro, Filipe Luis'in yanı sıra teknik direktörlük için alternatif adaylar da belirledi.

Cruzeiro'nun, kısa süre içerisinde Filipe Luis için adımlar atması bekleniyor.