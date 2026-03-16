Cruzeiro'da hedef Filipe Luis

Brezilya ekibi Flamengo'nun yolları ayırdığı teknik direktör Filipe Luis'e Cruzeiro talip oldu.

HABER MERKEZİ16 Mart 2026 Pazartesi 15:43 - Güncelleme:
Flamengo'nun yollarını ayırdığı teknik direktör Filipe Luis'e bir başka Brezilya temsilcisi Cruzeiro talip oldu.

Globo'da yer alan habere göre, Tite ile yollarını ayıran Cruzeiro, teknik direktörlük koltuğunu Filipe Luis'e emanet etmek istiyor.

Cruzeiro, 40 yaşındaki Filipe Luis'i A planı olarak görüyor ancak listedeki tek aday genç teknik adam değil. Flamengo'nun Filipe Luis ile yeni sözleşme görüşmelerinde sorun yaşadığını bilen Cruzeiro, Filipe Luis'in yanı sıra teknik direktörlük için alternatif adaylar da belirledi.

Cruzeiro'nun, kısa süre içerisinde Filipe Luis için adımlar atması bekleniyor.

  • Flamengo
  • Filipe Luis
  • Cruzeiro

