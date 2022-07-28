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Spor

Crystal Palace, Chris Richards'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Bayern Münih'in 22 yaşındaki savunma oyuncusu Chris Richards'ı kadrosuna kattı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
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Crystal Palace, Bayern Münih'in stoperi Chris Richards ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Alman devi Richards'ı geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a kiralamıştı.

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, genç savunmacı için Bayern Münih'e 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ada ekibine transfer olan Richards, Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha'ya olan hayranlığını dile getirdi ve Premier Lig'de oynamak için sabırsızlandığını ifade etti.

ABD'li oyuncu profesyonel kariyerinde toplam 82 maçta forma giyerken 7 gol ile 5 asist kaydetti.

1.88 boyundaki genç oyuncu Londra ekibinin 5.transferi oldu.

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