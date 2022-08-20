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Spor

Crystal Palace evinde rahat kazandı

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:13 - Güncelleme:
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Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Crystal Palace, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Crystal Palace 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. ve 58. dakikalarda Zaha, 71. dakikada Mateta kaydetti. Aston Villa'nın tek golü 5. dakikada Watkins'den geldi.

Crystal Palace'da Wilfried Zaha 58. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Alınan bu sonucun ardından Crystal Palace, puanını 4'e çıkardı. Aston Villa ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, West Ham'ı konuk edecek. Crystal Palace ise Manchester City deplasmanına gidecek.

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