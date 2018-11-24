Crystal Palace Garry Rodrigues için 13 milyon euro verdi

HODGSON’UN LİSTESİNDE İLK SIRASINDA

İNGİLİZ ekiplerinin Garry Rodrigues aşkı bitmiyor… Sezon başından bu yana Newcastle United ve Everton’ın radarında olan Yeşil Burunlu oyuncuya şimdi de Crystal Palace talip oldu... Premier Lig’de küme düşme potasının hemen üzerinde bulunan Londra temsilcisi, korkulu rüya görmemek için devre arasında takviye yapmak istiyor. Menajer Roy Hodgson’ın transfer listesinin en başında ise Sarı-Kırmızılılar’ın yıldızı Garry Rodrigues bulunuyor…

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

71 yaşındaki teknik adamın Rodrigues’in alınması konusunda ısrarcı olduğu belirtildi… Calciomercato ve hitc.com’un haberlerine göre iki takım arasında görüşmeler olumlu ilerliyor… Haberlerin içeriğinde Palace’ın Rodrigues için Galatasaray’a ilk etapta 13 milyon euro teklif ettiği ancak Sarı-Kırmızılıların 17 milyon euro istediği bilgisine yer verildi. Ada ekibinin Garry için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı ve transferi ocakta bitirmek için fiyat yükselteceği de kaydedildi.

GELEN PARAYLA GOLCÜ ALINACAK

MALİ anlamda sıkıntı günler geçiren Galatasaray yönetimi ise fiyatın 15 milyon euroya çıkması halinde satışa onay verecek ve buradan gelecek para stoper ile forvet transferine harcanacak. Teknik direktör Fatih Terim’in takımda en önem verdiği oyuncular arasında yer alan ancak bu sezon yaşadığı sakatlık sonrasında istikrarsız bir görüntü çizen Rodrigues’in de İngiltere’ye gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Taraftar transferde anlaşırsa Garry ocakta Ada’nın yolunu tutacak.

(Gunes)