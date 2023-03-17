İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2023 Cuma / 25 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0061
  • EURO
    20,2615
  • ALTIN
    1179.94
  • BIST100
    5277.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Crystal Palace, Patrick Vieira ile yollarını ayırdı
Spor

Crystal Palace, Patrick Vieira ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fransız teknik direktör Patrick Vierira'nın görevine son verdi.

AA17 Mart 2023 Cuma 11:59 - Güncelleme:
Crystal Palace, Patrick Vieira ile yollarını ayırdı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi.

Crystal Palace Kulübü, Temmuz 2021'den beri takımın başında bulunan 46 yaşındaki Fransız çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Son 12 maçını kazanamayan Crystal Palace, Premier Lig'de 27 puanla 12. sırada bulunuyor.

Genç teknik adam Manchester City altyapısı, New York City'de teknik direktörlük ve Nice'te teknik direktörlük yaparak. Crystal Palace'in yolunu tutmuştu.

Sezon başında yeniden yapılanma süreci kapsamında göreve getirilen genç teknik adamın Ada kariyeri uzun sürmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.