Crystal Palace, Patrick Vieira ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi.
Crystal Palace Kulübü, Temmuz 2021'den beri takımın başında bulunan 46 yaşındaki Fransız çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu.
Son 12 maçını kazanamayan Crystal Palace, Premier Lig'de 27 puanla 12. sırada bulunuyor.
Genç teknik adam Manchester City altyapısı, New York City'de teknik direktörlük ve Nice'te teknik direktörlük yaparak. Crystal Palace'in yolunu tutmuştu.
Sezon başında yeniden yapılanma süreci kapsamında göreve getirilen genç teknik adamın Ada kariyeri uzun sürmedi.