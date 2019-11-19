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Crystal Palace'ta Sörloth pişmanlığı

Premier Lig'in en az gol atan ikinci takımı olan Crystal Palace'ın tecrübeli teknik direktörü Roy Hodgson'a, taraftaların Sörloth tepkisi var.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Bu sezon Premier Lig’de 12 hafta sonunda 15 puan toplamasına rağmen sadece 10 gol atan Crystal Palace’ta Alexander Sörloth pişmanlığı yaşanıyor.
 
HODGSON'A TEPKİ: SÖRLOTH'U NASIL KİRALARSIN?
 
Ligin en az gol atan (10) ikinci takımı olan Crystal Palace’ta taraftarların Roy Hodgson’a Sörloth tepkisi gösterdiği öğrenilirken, Norveçli yıldızın milli takımda son 3 maçta 4 gol atması İngiliz teknik adamı hedef tahtasına oturttu. Kiralık olarak geldiği Trabzonspor’da 19 maçta 8 gol 4 asistlik performansıyla parmak ısırtan 24 yaşındaki forvet şu anda Crystal Palace’ta oynayan dünyaca ünlü yıldızları geride bırakırken, Trabzonspor’un sözleşmede bulunan ‘6 milyon euro’luk bonservis bedelini’ devreye sokabileceği kaydedildi.
 
Premier Lig’de Zaha, Benteke, Wickham ve Ayew gibi golcülerin toplamda attıkları gol sayısı 4 olurken, Sörloth tek başına 8 gol atma başarısını yakaladı.
 
 
 

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