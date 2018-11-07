CSKA Moskova: 1 Roma: 2

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda CSKA Moskova ile Roma, Rusya'da karşı karşıya geldi. Roma, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta deplasmanda CSKA'yı 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj elde etti.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kostas Manolas ve 59'da Lorenzo Pellegrini kaydetti. CSKA Moskova'nın tek sayısı ise 50. dakikada Sigurdsson'dan geldi.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN KIRMIZI KART

CSKA Moskova'da 56. dakikada Magnusson, hakem Cüneyt Çakır tarafından gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

CENGİZ ÜNDER, 70'DE GİRDİ

Roma'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Roma, puanını 9'a yükseltirken CSKA Moskova, 4 puanda kaldı. Roma, gruplarda bitime iki hafta kala rakibine 5 puan fark atarken son 16 kapısını sonuna kadar araladı.

G Grubu'nda Roma, 5. hafta maçında sahasında Real Madrid'i konuk edecek. CSKA Moskova ise sahasında Viktoria Plzen'i ağırlayacak.

VALENCİA: 3 YOUNG BOYS: 1

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta mücadelesinde Valencia, evinde Young Boys ile karşı karşıya geldi. Mestella Stadı'nda oynanan mücadeleyi Valencia 3-1'lik skorla kazandı.

Valencia'ya galibiyeti getiren goller, 14. ve 42. dakikalarda Mina ile 56. dakikada Soler'den gelirken, Young Boys'un sayısını 37. dakikada Assale kaydetti. Young Boys'ta Sanogo, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Valencia gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 5 puana yükseldi. Young Boys ise geçtiğimiz hafta Valencia'dan aldığı 1 puanla grubun dibinde kaldı.

H Grubu'nun 5. haftasında Valencia deplasmanda Juventus ile karşılaşacakken, Young Boys ise deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.