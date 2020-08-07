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Spor

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis koronavirüse yakalandı

Rus basketbolunda CSKA Moskova'nın başında bulunan Yunan başantrenör Dimitris Itoudis'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

IHA07 Ağustos 2020 Cuma 23:32 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 23:32
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Rus temsilcisi CSKA Moskova’nın Başantrenörü Dimitris Itoudis’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

CSKA Moskova’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başantrenörü Dimitris Itoudis’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Yunan başantrenörün Atina’daki evinde karantinaya alındığı ve hastaneye gerek olmadığı ifade edildi. 49 yaşındaki çalıştırıcının hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı da duyuruldu.

ANADOLU EFES'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Anadolu Efes, Itoudis için geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Turkish Airlines EuroLeague takımlarından CSKA Moskova’nın Başantrenörü Dimitris Itoudis’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sayın Itoudis’e ve Covid-19 ile mücadele eden herkese acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

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