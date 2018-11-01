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CSKA Moskova kayıpsız devam ediyor

THY Euroleague'in 5. haftasında CSKA Moskova, sahasında Olympiakos'u 69-65 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

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THY Euroleague'de CSKA Moskova, Rusya'da Olympiakos'u konuk etti. CSKA, Olympiakos'u 69-65 mağlup ederken 5. maçında 5. galibiyetini aldı.

İlk yarıyı geride kapatan CSKA, özellikle 3. periyottaki etkili oyunuyla galibiyete uzanırken Sergio Rodriguez, attığı 20 sayıyla maçın yıldızı oldu.

CSKA, 5. galibiyetini alırken Olympiakos 5. maçında 2. mağlubiyetini aldı.

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