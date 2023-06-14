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Spor

CSKA Moskova'nın yıldızı Türkiye'ye geliyor! Resmen duyurdu

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi. Galatasaray, forvet hattı için CSKA Moskova'nın yıldız ismi Fedor Chalov ile ilgileniyor. 25 yaşındaki Rus oyuncu Fedor Chalov'un da Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi.

14 Haziran 2023 Çarşamba 19:33 - Güncelleme:
CSKA Moskova'nın yıldızı Türkiye'ye geliyor! Resmen duyurdu
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İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın forvet oyuncusu Fedor Chalov ile ilgileniyor.

FEDOR CHALOV, GALATASARAY'A

Rusya Ligi'nde bu sezon etkili bir performans ortaya koyan oyuncunun Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

GALATASARAY SEZONU FORVETSİZ AÇABİLİR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi önelemelerinde mücadele edecek olması ve Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan ayrılması, Mauro Icardi'nin transferinin de netlik kazanmaması sebebiyle forvet çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray, Rus oyuncu Fedor Chalov'u bu sebeple bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE İLGİLENİYOR

25 yaşındaki yıldız golcü Fedor Chalov ile Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öğrenildi.

FEDOR CHALOV'UN PİYASA DEĞERİ

25 yaşındaki golcü oyuncu Fedor Chalov'un piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro civarında gösteriliyor.

FEDOR CHALOV'UN CSKA MOSKOVA PERFORMANSI

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova ile tüm kulvarlarda toplamda 220 maça çıkan başarılı forvet Fedor Chalov, 73 gol ve 39 asist yapma başarısı gösterdi.

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