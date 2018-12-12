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CSKA, Real Madrid karşısında tarih yazdı ama yetmedi!

Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova, Real Madrid'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek flaş bir sonuca imza attı ancak Avrupa'ya veda etti.

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Real Madrid, rotasyonla çıktığı CSKA Moskova maçından farklı mağlup ayrıldı: 0-3! Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasındaki maç, Santiago Bernabeu'da oynandı.
 
CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren goller, 37. dakikada Chalov, 43. dakikada Schennikov ve 73. dakikada Sigurdsson'dan geldi.
 
TARİHİ SKOR
 
Avrupa'da daha önceden evinde 252 maç oynayan Real Madrid, 253. maçında ilk kez 2'den fazla farkla mağlup oldu.
 
EVİNDE 2. YENİLGİSİ
 
İstediği gibi bir sezon geçirmeyen Real Madrid, bu sonuçla 20 Ekim'de Levante'ye 2-1 mağlup olduğu maçın ardından bu sezon evindeki 2. mağlubiyetini aldı. 
 
Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan CSKA Moskova, ikili averajda Viktoria Plzen'in gerisinde kaldı ve grubu 4. tamamladı. CSKA, Real Madrid'i iki maçta da yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Real Madrid ise, 12 puanla lider olarak Devler Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı.

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