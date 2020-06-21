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Spor

CSKA Sofya'da koronavirüs krizi! Tüm takım karantinaya alındı!

Bulgaristan'ın ezeli rakip iki takımı CSKA Sofya ile Levski koronavirüs salgınından bu yana dün ilk defa derbi maçına çıktı. Berabere biten karşılaşma sonrası, CSKA Sofya'nın iki oyuncusunun yüksek ateş sebebiyle maça çıkmadığı ve forvet Tomi Juric'in koronavirüs olduğu tespit edildi. Derbi maçı sonrası, CSKA Sofya takımının tüm oyuncusunun karantinaya alındığı açıklandı.

DHA21 Haziran 2020 Pazar 18:15 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 18:15
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CSKA Sofya’dan Tomi Juric ve Stefano Beltrame’nin, böyle bir önemli maçta sahaya çıkmaması taraftarlar arasında memnuniyetsizlik yaratmıştı. Mücadele öncesinde kontrolleri yapılan Tomi Juric ve İtalyan forvet Stefano "Teto" Beltrame’nin 38 derece ateşi oldukları anlaşıldı.

Tomi Juric’in PCR testi sonucunda koronavirüs olduğu tespit edilirken ikinci bir test daha yapılacağı belirtildi. CSKA Sofya Teknik Direktörü Stoyço Stoilov, basına yaptığı açıklamada bütün oyuncularının, Sofya yakınındaki Pançarevo’da bulunan tesislerde 14 günlük zorunlu karantinaya alındığını ifade etti. Öte yandan Tomi Juric’in konoravirüs testinin pozitif çıkmasının ardından CSKA Sofya Kulübü'nün yeniden testten geçeceği belirtildi.

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