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Spor

CSKA'da Milutinov sezonu kapattı

CSKA Moskova'nın Bayern Münih ile oynadığı maçta sakatlanan Nikola Milutinov'un sezonu kapattığı açıklandı.

AA31 Ocak 2021 Pazar 11:28 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 11:28
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya ekibi CSKA Moskova, Nikola Milutinov'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını, Mike James'in ise takıma döndüğünü açıkladı.

CSKA Moskova Kulübü, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla oynanan maçın ikinci çeyreğinde sağ omzundan sakatlanan Nikola Milutinov'un ameliyat edileceğini ve sezonun kalanında forma giymesinin beklenmediğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko ile yapılan maçın ardından kadro dışı bırakılan Mike James'in ise tekrar takıma dahil edildiği belirtildi.

Bu sezon CSKA Moskova formasıyla Sırp pivot Milutinov 9,8 sayı, 8,6 ribaunt, ABD'li skorer James ise 20 sayı, 5,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

THY Avrupa Ligi'nde 23 hafta sonunda 16 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan CSKA Moskova, ikinci sırada yer aldı.

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