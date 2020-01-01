01.01.2020 14:32 - Güncelleme: 01.01.2020 14:32

Seri A’da bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulan Brezilyalı golcüye, Rus ekibi CSKA Moskova da talip oldu. Ancak 22 yaşındaki yetenekli oyuncu, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı.

BEŞİKTAŞ’IN anlaşmaya vardığı iddia edilen Brezilyalı golcü Pedro konusunda bir müjdeli haber de Rusya’dan geldi. sports.ru genç oyuncuya CSKA Moskova’nın da talip olduğunu ancak oyuncunun tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığını bildirdi. Haberde Fiorentina’da yeterli forma şansı bulamayan genç futbolcunun sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ta oynamasının güçlü bir ihtimal olduğu hatırlatılarak, “Daha önce CSKA’nın kiralamak istediği Pedro, transfer sezonunda tercihini Türk kulübünden yana kullanacak. Bu sezon sadece 4 karşılaşmada forma giyebildiği için kendisi de Fiorentina’dan ayrılmak istiyor” denildi.

BALO’YLA İLGİLENMİYORLAR

FİORENTİNA ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Pedro’nun, Beşiktaş’ta kiralık olarak oynaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncuya 1.5 yıllık imza attırmak istiyor. Beşiktaş oyununun ücretini üstlenirken, Fiorentina’ya herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-Beyazlı yönetim, gündeme gelen Balotelli’yle ise ilgilenmediğini açıkladı. Bu sezon yeniden İtalya’ya dönen Balotelli, Brescia kulübünde hocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalmış ve ismi Beşiktaş’la anılmaya başlanmıştı. Ancak Siyah-Beyazlı yönetim böyle bir girişimlerinin olmadığını duyurdu.

(Akşam)