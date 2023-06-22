Cuadrado'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Hücum hattına ağırlık veren Fenerbahçe, son olarak dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Dzeko'nun menajerliğini de yapan Alessandro Lucci'den sürpriz bir hamle geldi.

EDİN DZEKO OLDU AMA

Dzeko'nun menajerliğini yapan Alessandro Lucci, Fenerbahçe yönetimiyle İstanbul'da görüşmeleri yöneten isim konumundaydı. Lucci ile olumlu müzakereler yürüten sarı-lacivertli kurmaylar, transferde mutlu sona ulaşmayı başardı.

CUADRADO İÇİN FLAŞ HAMLE

Aynı zamanda Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer yıldız Cuadrado'nun da temsilciliğini yapan Lucci'den flaş bir hamle geldi.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!

Fenerbahçe ve Arabistan'dan teklifler alan Cuadrado'nun ilk hedefinin İtalya'da kalmak olduğu öğrenildi.

ROTASINI DEĞİŞTİREBİLİR

Lazio teknik heyeti, Cuadrado ismini değerlendirecek ve olumlu görüş çıkması durumunda teklif yapılacak. Cuadrado'nun beklediği teklifleri almaması durumunda rotasını değiştirebileceği kaydedildi.

TÜM SAĞ KANADI KULLANIYOR

Sağ kanatta bek ve açık olarak oynayabilen Juan Cuadrado, Avrupa'da Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea ve Juventus formaları giydi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kolombiyalı yıldız, bu sezon 47 resmi maçta oynadı ve 2 gol atıp 4 asist yaptı.