İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2023 Perşembe / 4 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    24,3919
  • EURO
    26,7876
  • ALTIN
    1503.07
  • BIST100
    5401.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cuadrado'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Spor

Cuadrado'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

İtalyan basınındaki haberlere göre; Cuadrado'nun menajerliğini yapan Lucci, oyuncusunu Lazio'ya önerdi. Yıldız oyuncunun hedefinin İtalya'da kalmak olduğu öğrenildi.

22 Haziran 2023 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
Cuadrado'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
ABONE OL

Hücum hattına ağırlık veren Fenerbahçe, son olarak dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Dzeko'nun menajerliğini de yapan Alessandro Lucci'den sürpriz bir hamle geldi.

EDİN DZEKO OLDU AMA

Dzeko'nun menajerliğini yapan Alessandro Lucci, Fenerbahçe yönetimiyle İstanbul'da görüşmeleri yöneten isim konumundaydı. Lucci ile olumlu müzakereler yürüten sarı-lacivertli kurmaylar, transferde mutlu sona ulaşmayı başardı.

CUADRADO İÇİN FLAŞ HAMLE

Aynı zamanda Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer yıldız Cuadrado'nun da temsilciliğini yapan Lucci'den flaş bir hamle geldi.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!

Fenerbahçe ve Arabistan'dan teklifler alan Cuadrado'nun ilk hedefinin İtalya'da kalmak olduğu öğrenildi.

ROTASINI DEĞİŞTİREBİLİR

Lazio teknik heyeti, Cuadrado ismini değerlendirecek ve olumlu görüş çıkması durumunda teklif yapılacak. Cuadrado'nun beklediği teklifleri almaması durumunda rotasını değiştirebileceği kaydedildi.

TÜM SAĞ KANADI KULLANIYOR

Sağ kanatta bek ve açık olarak oynayabilen Juan Cuadrado, Avrupa'da Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea ve Juventus formaları giydi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kolombiyalı yıldız, bu sezon 47 resmi maçta oynadı ve 2 gol atıp 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.