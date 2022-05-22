Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nda kazananlar belli oldu

Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, sona erdi. Şırnak'ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh birinci, Ziya Ayberk Aydın ikinci oldu. Kızlarda ise Kazakistanlı Eva Korysehva birinci Tunuslu Lamiss Houas da ikinci oldu.

Şırnak'ta 9 ülkeden 81 sporcunun katıldığı Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası'nda final maçları yapıldı. Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta oynanan turnuvada erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh ile Türk Ziya Ayberk Aydın, Kızlarda ise Kazakistanlı Eva Korysehva ve Tunuslu Lamiss Houas finale kaldı. Zorlu geçen karşılaşma sonunda erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh birinci, Ziya Ayberk Aydın ikinci oldu. Kızlarda ise Kazakistanlı Eva Korysehva birinci Tunuslu Lamiss Houas ikinci oldu. Turnuvanın final maçlarını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ulaştırma ve Alt yapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve çok sayıda vatandaş izledi.

Ödül töreni sonrasında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Şırnak'tan yıllar içerisinde Wimbledon'da oynayacak gençlerimizi göreceğimize inanıyorum. Tenis bir elit sporu değildir. Tenis halk sporudur. Eğer Cudi'de Avrupa Tenis Federasyonu'nun bir turnuvasını düzenleyebiliyorsak bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Fırsat buldukça Cudi Dağı eteklerine tenis oynamaya geleceğiz" dedi.

Vali Osman Bilgin ise Şırnak'ın her şeyin en güzelini hak ettiğini ifade ederek, "Artık Şırnak'ta tenis ile birlikte sesler değişiyor. Artık Şırnak'a huzur geliyor, güzellikler geliyor. Hep birlikte sporun, kültürün, sanatın, turizmin ve ekonominin kenti olarak artık ülkemizde Şırnakımızın ayrı bir tanıtımı ve anlaşılması manasında bu tür organizasyonların çok büyük katkısı var. Şırnak dışardan göründüğü gibi değil" diye konuştu.

Erkeklerde Şampiyon olan Tunuslu Omar Hfaıedh da, "Şehri, oteli çok sevdim. Manzarası, dağları ve tesisleri çok beğendim. Bu turnuvada bulunmaktan çok mutluyum. Şampiyon olduğum için çok sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya Gebze'den katılan ve ikinci olan Ziya Ayberk Aydın ise şunları söyledi:

"Bu turnuvaya seri başı olarak katıldım ve finalist oldum. Turnuvada çok güzel deneyimler edindim. Milli takıma seçildim daha önce ve bir tenis finalim daha var. Bu ikinci oldu."

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Spor Toto işbirliğiyle düzenlenen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan toplam 44 erkek 37 kız olmak üzere 81 sporcu mücadele etti.