Cuellar'da geri sayım
ORTA alana savunma ağırlıklı bir takviye daha isteyen Teknik Direktör Fatih Terim'in bu çağrısı sonrası çalışmalara hız veren Galatasaray yönetiminin Flamengo'da forma giyen Gustavo Cuellar için kulübü ile ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılılar Flamengolu yöneticilere 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi. Brezilyalı yöneticilerin teklifi olumlu bulduğu ancak ödeme takvimi konusunda taraflar arasında mutabakat sağlanamadığı için bu transferde son hamlenin henüz gerçekleşmediği vurgulandı.
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