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Cuellar’dan ‘Cim-Bom’ çıkışı

26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero, Flamengo yönetimine başvurup, “Falcao ile birlikte Galatasaray forması giymek istiyorum. Bırakın gideyim”dedi. Rio ekibi, Cuellar için kapıyı 10 milyon eurodan açtı.

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FERNANDO’NUN Sevilla’ya transferi sonrası uzun süre bu takımdan Ever Banega’yı almak için uğraşan ancak başaramayan Galatasaray’a Brezilya’dan mesaj var. Sarı-Kırmızılılar’ın ön libero adayları arasında yer alan Gustavo Cuellar’ın Radamel Falcao ile birlikte Sarı-Kırmızılı formayı giymek için Flamengo yönetimine başvurduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, kulüp yöneticileriyle yaptığı görüşmede Monaco’da forma giyen vatandaşının Aslan’a transferinin netleşmesi sonrası, “Falco ile birlikte Türkiye’de oynamak istiyorum. Bırakın gideyim” çıkışında bulundu. Bunun üzerine Rio ekibinin yönetiminin toplanarak Cuellar için 10 milyon euroluk bonservis ücreti belirlediği kaydedildi. Flamengo’nun 3.5 milyon euro öneren G.Saray’ın teklifini en az 5 milyon euroya çıkarması durumunda transfere izin vereceği iddia edildi.

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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