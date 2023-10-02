Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin'i set vermeden yendi

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu son maçında Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Çukurova Belediyespor grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Gneiting, Duygu Düzceler, Yağmur Karaoğlu)
Çukurova Belediyespor: Nur Sevil Gökbudak, Dimitorva, Yasemin Yıldırım, Fabris, Leyva, Hazal Selin Uygur (Ceren Önal, Berin Yıldırım, Berra Eren)
Setler: 17-25, 12-25, 19-25
Süre: 74 dakika (26, 23, 25)