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Spor

Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin'i set vermeden yendi

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu son maçında Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin'i set vermeden yendi
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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu son maçında Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Çukurova Belediyespor grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Gneiting, Duygu Düzceler, Yağmur Karaoğlu)

Çukurova Belediyespor: Nur Sevil Gökbudak, Dimitorva, Yasemin Yıldırım, Fabris, Leyva, Hazal Selin Uygur (Ceren Önal, Berin Yıldırım, Berra Eren)

Setler: 17-25, 12-25, 19-25

Süre: 74 dakika (26, 23, 25)

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