Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Ağaoğlu'nu kutladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü'nde yeniden başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden kulüp başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulubü Başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu’na bir tebrik telgrafı göndermiştir." denildi.
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