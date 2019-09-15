Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda "Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli sporcumuz #SümeyyeBoyacı'yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye!" dedi.
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