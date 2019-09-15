Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.