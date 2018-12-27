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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat sürdü.

(AA)

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