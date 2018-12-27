Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat sürdü.
(AA)
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