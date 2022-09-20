Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gianni Infantino ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino'yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi
GIANNI INFANTINO KİMDİR?
Gianni Vincenzo Infantino 26 Şubat 2016'da yapılan seçimlerde 207 oyun 115'ini alarak FIFA'nın yeni başkanı olmuştur. İyi derecede İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir.