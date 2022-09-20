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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gianni Infantino ile görüştü

BM'nin 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

AA20 Eylül 2022 Salı 23:04 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino'yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi

GIANNI INFANTINO KİMDİR?

Gianni Vincenzo Infantino 26 Şubat 2016'da yapılan seçimlerde 207 oyun 115'ini alarak FIFA'nın yeni başkanı olmuştur. İyi derecede İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir.

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