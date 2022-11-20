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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dünya Kupası açılış maçı için Doha'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Dünya Kupası açılış maçı için Doha'ya gitti.

DHA20 Kasım 2022 Pazar 17:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dünya Kupası açılış maçı için Doha'ya gitti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak üzere başkent Doha'ya geldi.

Erdoğan'ın Dünya Kupası A Grubu'nda karşı karşıya gelecek Katar - Ekvador maçını izlemesi bekleniyor.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR

Katar 2022 Dünya Kupası bu yıl bir ilk olarak sezon arasında oynanamaya başlanacak.

Liglere verilen 45 günlük bir ara içinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda futbolcular ilk kez böyle bir deneyim yaşayacak.

Açılış maçı ise bugün saat 19.00'da Katar - Ekvador maçı ile resmen başlayacak.

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