17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmasından dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
 

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pes dedirten hırsızlık! Eşi ve çocuğunun gözleri önünde...

Pes dedirten hırsızlık! Eşi ve çocuğunun gözleri önünde...

Polisten tehlike saçan kamyon sürücüsüne: Nereye böyle?

Polisten tehlike saçan kamyon sürücüsüne: Nereye böyle?

70 milyon turist hedefi için dev hamle

70 milyon turist hedefi için dev hamle

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

FETÖ'cü Akın İpek'in yurt dışına kaçmasını sağlayan kişi belli oldu

FETÖ'cü Akın İpek'in yurt dışına kaçmasını sağlayan kişi belli oldu

'Türkiye vesayetçileri çöp tenekesine atmıştır'

'Türkiye vesayetçileri çöp tenekesine atmıştır'

Fırsatçıların bahanesi hortum oldu, fiyatlar dudak uçuklattı

Fırsatçıların bahanesi hortum oldu, fiyatlar dudak uçuklattı

Guaido'dan Venezuela'da gerginliği tırmandıracak çağrı

Guaido'dan Venezuela'da gerginliği tırmandıracak çağrı
 

POPÜLER HABERLER

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar: T3 Vakfı´na kamudan para aktarıldığı yönünde iddialar tümüyle asılsızdır

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar: T3 Vakfı´na kamudan para aktarıldığı yönünde iddialar tümüyle asılsızdır

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA