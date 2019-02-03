Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmasından dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.