Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmasından dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.
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