Cumhurbaşkanı Erdoğan, Khabib Nurmagomedov'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına davetli olarak gelen Avar asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile sohbet etti.
Conor McGregor karşısında aldığı zaferle adını bir kez daha dünyaya duyuran ünlü Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlileri tek tek selamlarken dünya şampiyonu Nurmagomedov ile de sohbet etti.
Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Dünyada büyük yankı uyandıran şampiyonluğun ardından ünlü dövüşçü, İstanbul'a gelerek yeni havalimanının açılına katıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlileri tek tek selamlarken şampiyon dövüşçü ile bir süre sohbet etti. (DHA)
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