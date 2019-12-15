Cumhurbaşkanı Erdoğan: Larkin'e vatandaşlık verebiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes’in yıldız basketbolcusu Shane Larkin’e Türk vatandaşlığı için yeşil ışık yaktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon programında katıldığı programda Shane Larkin hakkında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan; “Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz.” dedi.
BAKÜ’DEKİ MAÇLARA GİDEBİLİRİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO2020’de Türkiye’nin Bakü’de oynayacağı İsviçre ve Galler maçlarına gidebileceğini söyledi.
Erdoğan; “Bakü'deki maçlara gitme durumum olabilir. Roma'ya gidemeyebilirim.” dedi.
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