Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenerek üst üste 8, toplamda da 9. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla karşılaşmadan sonra TRT Spor'un yayınına katıldı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza'yı telefonla aradı.

Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, "Rıza, seni tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Şampiyon sporcu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bizi her zaman maçtan çıktığımızda tebrik eder. Bu, değer gördüğümüzü gösteriyor. Finalime gelen Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinci halkımıza yaşattığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da Rıza Kayaalp'in başarısına vurgu yaparak, "Rıza kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bir değil, 9 kez şampiyon oldu. Elbette çok büyük bir başarı. Tüm sporcularımızı, bize bu gururu yaşattıkları için yürekten kutluyorum. Rıza kardeşimiz, hem sporcu kişiliği hem de insani tarafıyla gençlerimize örnek oluyor. Gençlerimiz de kendisini örnek alacaktır." diye konuştu.

Öte yandan Rıza Kayaalp'e madalya töreninde altın madalyasını, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu takdim etti.